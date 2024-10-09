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İzmir'de kumar baskını! 58 kişiye 372 bin lira ceza yazıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 58 kişiye toplam 372 bin 650 lira ceza kesildi, işletme sahibi B.H. gözaltına alındı.

09.10.2024 - 10:54 | | DHA
İzmir'de kumar baskını! 58 kişiye 372 bin lira ceza yazıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce de kumar oynandığı belirtilen Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'ndeki kahvehanede tekrar kumar oynandığı ihbarı sonra operasyon düzenledi. Tombala oynandığı belirlenen iş yerlerindeki 58 kişiye toplam 372 bin 650 TL para cezası kesildi. İşletme sahibi B.H. gözaltına alındı. B.H.'ye 'Kumar oynama ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem uygulandı. B.H., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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