Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Dikili ilÃ§esi SalihleraltÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, balÄ±k tutmak iÃ§in denize aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len balÄ±kÃ§Ä± teknesi henÃ¼z belirlenemeyen nedenle battÄ±. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re, teknede bulunan 10 kiÅŸiden 8'i bulunurken, 2'sinin kayÄ±p olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Bulunan 8 kiÅŸiden 3'Ã¼nÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, iki kiÅŸi iÃ§in arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. BalÄ±k tutmak iÃ§in denize aÃ§Ä±lan teknede OÄŸuz Ä°rgit, Ä°smet AkdaÄŸ, Orhan Pancar, Alican AteÅŸ, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, Ä°brahim Erdem, Muhammet Kulak, GÃ¶khan Ã‡akÄ±r ve Medine Karaduman'Ä±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

3 KÄ°ÅžÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°Â

Ã–te yandan, batan teknede bulunan OÄŸuz Ä°rgit, Ä°smet AkdaÄŸ ve Orhan Pancar'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, Medine Karaduman ve GÃ¶khan Ã‡akÄ±r iÃ§in ise arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi. Durumun bildirilmesi Ã¼zerine Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin bÃ¶lgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â