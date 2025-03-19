İzmir'de ahşap oyuncak ustası, zanaatını çocuklara aktararak kaybolmasını engelliyor

Ahşap baskı ustası dedesi ve marangoz babasından öğrendikleriyle çocukluğunda kendi oyuncaklarını yapan ahşap oyuncak ustası İrfan Uğurlu, emekli olduktan sonra bu işe gönül verdi. Uğurlu, 2005 yılında oğluna ahşaptan oyuncak yaparak zanaatına başladı ve 20 yılda çam, gürgen, kayın ve kavak ağaçlarından sayısız oyuncak yaptı.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip İrfan Uğurlu, İzmir'in Torbalı ilçesindeki atölyesinde, ahşabın kesiminden zımparalanmasına, tornadan geçirilmesinden boyanmasına kadar her aşamasını el emeği göz nuruyla yapıyor. 2005 yılından sonra tamamen ahşap oyuncak üzerine çalışmaya başladığını belirten Uğurlu, "Dedem ahşap baskı ve kaşık ustasıydı. Babam da sanat okulu ağaç bölümünden mezun, uzun yıllar o işi de yapmış. Çocuklukta çok oyuncak materyalimiz yoktu. Ahşap, düğme, plastik, kemik bizim oyuncaklarımızdı. Oradan bir aşinalık vardı. Oğlum Kerem'e oyuncak yapmakla başladım" dedi.

'OĞLUM PLASTİK OYUNCAKLA HİÇ TANIŞMADI'

Oğluna yaptığı ilk oyuncağın hikayesini anlatan İrfan Uğurlu, "Evimizin önünde kanal ve yol yapımı vardı. O dönemde 2 yaşında olan oğlum Kerem iş makinelerini gördü. Israrla yol yapım makinası istedi. O anki imkanlarla ve eskiden kalma becerimle ona silindirli oyuncak yaptım. İlk oyuncağı oydu. Ondan sonra sürekli arkası gelmeye başladı. Ben bir şeyler yaptıkça, o da istedikçe bir hayli oyuncak yaptım. Oğlum plastik oyuncakla hiç tanışmadı. Şiddet içeren oyuncakları yapmıyorum. O da şu an çok memnun ve ilgili. Şu an mimarlık okuyor. Ahşaptaki becerisi yaptığı maketlere yansıdı. Öğrendiklerini mesleğinin yanında hobi olarak yapacağını ve emeklilik yaşamına da devam edeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

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'ÇOCUKLAR ÇOK İLGİLİ'

"Çocukken kendime çok oyuncak yaptım. 8 yaşındayken kendi oyuncağımı yapabiliyordum" diyen Uğurlu, şöyle devam etti: “Şu an çocuklarda o beceri yok. Onu sağlamaya çalışıyorum. Gerek festivallerde, okul uygulamalarında çocuklarla ahşap oyuncak yapmaya çalışıyoruz. Hayat görüşleri değişiyor. Doğada buldukları materyalleri değerlendiriyorlar. Ahşabı, teli kullanmayı öğreniyorlar. Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) kanalıyla birçok yerde festival ve sergilere katılıyoruz. Çocuklarla oyuncak yapıyoruz. Okullardan teklifler geldiğinde onları değerlendirip bire bir oyuncak yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar çok ilgililer ama veliler biraz çekingen. Aletlerden korkuyorlar. Korkulacak hiçbir şey yok. Bizim denetimimizde, kontrolümüzde yapılıyor. Ama çocuklardan çok ilgi var. Bu ilgiyi de değerlendirmek lazım"

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İrfan Uğurlu, ahşap oyuncak yapımını eli, ayağı tuttuğu sürece sürdürmeye çalışacağını ve bu konuda başkalarını yetiştirmek istediğini de söyledi.