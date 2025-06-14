GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİzmir ve Aydın'da orman yangını!
HaberlerGündem Haberleri İzmir ve Aydın'da orman yangını!

İzmir ve Aydın'da orman yangını!

14.06.2025 - 13:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Burhan CEYHAN/AYDIN/ Kadir ÖZEN-Seyfi GÜL (DHA)

İzmir ve Aydın'da orman yangını!

İzmir’in Foça ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Alevlerin rüzgarında etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Öte yandan Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı.

İzmir’in Foça ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

4 UÇAK, 6 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer sevk edildi.

İzmir ve Aydında orman yangını

RÜZGARIN ETKİSİYLE İLERLİYOR

Yangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevlerin rüzgarında etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi.

Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

İzmir ve Aydında orman yangını

AYDIN'DA ORMAN YANGINI!

Aydın’ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

    Güncel Haberler

    İzmir ve Aydın'da orman yangını!
    #Gündem

    İzmir ve Aydın'da orman yangını!

    Kilosu 10 bin lira, paket paket satıyor! Yazın gelmesiyle satışlar patladı
    #Gündem

    Kilosu 10 bin lira, paket paket satıyor! Yazın gelmesiyle satışlar patladı

    AKINCI'dan ÇAKIR füzesiyle tam isabetli otonom atış
    #Ekonomi

    AKINCI'dan ÇAKIR füzesiyle tam isabetli otonom atış