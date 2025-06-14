İzmir ve Aydın'da orman yangını!

İzmir’in Foça ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

4 UÇAK, 6 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE İLERLİYOR

Yangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevlerin rüzgarında etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi.

Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

AYDIN'DA ORMAN YANGINI!

Aydın’ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.