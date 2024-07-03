İzmir, Manisa ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına, 6 uçak, 3 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.

Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde başladı. Saat 13.37'de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43'de yapıldı. Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.

SOMA'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahaleye başlandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahaleler sonrası yangın kısmen kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA ANIZ YANGINI MAKİLİK ALANA SIÇRADI

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde anız yangını makilik alana sıçradı.

İlçeye bağlı Narlı Mahallesi Cimikanlı mevkiinde anız yangını makilik alana sıçradı. Yangının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine orman işletme ekipleri kısa sürede olay yerine gelip müdahaleye başladı. Makilik alandaki yangını söndürme çalışması sürüyor.