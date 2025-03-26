İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8.3 milyon TL ceza

Liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekipleri vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi.

Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden firmaya 8 milyon 359 bin 473TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

https://x.com/csbgovtr/status/1904792658792636529