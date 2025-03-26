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İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8.3 milyon TL ceza

26.03.2025 - 10:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi - gazetevatan.com

İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8.3 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon TL idari ceza uyguladı.

Liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekipleri vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi.

Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden firmaya 8 milyon 359 bin 473TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

 https://x.com/csbgovtr/status/1904792658792636529

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