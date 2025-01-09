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İzmir Körfezi'nde deniz yosunu tabakası

İzmir Körfezi'nde yer alan Çakalburnu Lagünü'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (ulva) su üzerinde tabaka oluşturdu.

09.01.2025 - 15:39 |
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu tabakası

Balçova ilçesinde, flamingoların da aralarında bulunduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapan lagün yosun tabakası nedeniyle yeşile büründü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde suyun kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıktığını belirtti.

İzmir Körfezinde deniz yosunu tabakası

Denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartların ortadan kaldırılmasının önemine dikkati çeken Taşkın, şunları kaydetti:

İzmir Körfezinde deniz yosunu tabakası

"İzmir Körfezi'nde deniz yosunu gibi fırsatçı ve kirliliğe karşı toleranslı olan türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir. Deniz suyunun ısınması ve güneşli hava olunca bu fırsatçı türler ortaya çıkıyor. Kısa ömürlüdür ama öldükleri zaman da ortamda istenmeyen bir kokuya sebep olabiliyorlar."

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