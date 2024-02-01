İzmir'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki hediyelik eşya dükkanında, saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler, kısa sürede büyüdü, gökyüzünü de siyah dumanlar kapladı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis, çevrede güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına devam ediyor. (DHA)

BİTİŞİKTEKİ 3 İŞ YERİNE DE SIÇRADI

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'ndaki hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın, bitişikteki aynı alanda faaliyet gösteren 3 işletmeye de sıçradı. Yangının elektrik kablosundan çıktığı, iş yeri sahibinin ilk müdahalesine rağmen söndürülemeyip, büyüdüğü belirtildi. Alevler itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu söndürüldü.

'YANICI MADDE OLDUĞU İÇİN ALEVLER ÇOK ÇABUK BÜYÜDÜ'

Hediyelik eşya mağazası işleten Barış Şerefli, "Kızlarağası Hanı'nda esnafım. İlk olarak yangının kokusu geldi. Dışarı çıktığımda esnafın yangını söndürmeye çalıştığını gördüm. O sırada itfaiye ekiplerine de haber vermişler, onlar da kısa sürede geldi. Alevlere aşağıdan mücadele edilirken çatı da yanmaya başladı. Sonra da bütün her yeri alevler kapladı. Dükkanlarda yanıcı madde olduğu için alevler çok çabuk büyüdü. Tedirgin olduk" dedi.

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Hırdavatçı Önder Akbulak, "Sabah dükkanlarımızı açmamızdan yarım saat kadar sonra yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkmış ama bir anda yayıldı. Çevresindeki dükkanlara da sıçradı" diye konuştu.