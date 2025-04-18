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İzmir Kemalpaşa Belediyesi’nde Gülşen soruşturması!

18.04.2025 - 12:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

İzmir Kemalpaşa Belediyesi’nde Gülşen soruşturması!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

DELİLLER 5 AYDA TOPLANDI

Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin gözaltına alınması talimatı verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Savcılık talimatı doğrultusunda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Kemalpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

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