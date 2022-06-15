İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu! Yılmaz Erbek davasında karar açıklandı

İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoya 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğana 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

6 sanık ise beraat etti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 11 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ege'de Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın bir bloğu da çökmüştü. Binanın enkazında 11 kişi ölmüş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Depremde diğer yıkılan binalarla birlikte 117 kişi hayatını kaybetmişti.