Tarlada kilosu 70 TL! Bitlis'te hasat başladı, üreticinin yüzü güldü

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Tarlada kilosu 60-70 TL'den alıcı bulan fasulyede bu sene yağışların fazla olması nedeniyle iyi bir rekolte bekleniyor. Üreticiler için uzun ve zahmetli bir sürecin ardından başlayan hasat, tarlalarda yoğun bir çalışma temposunu da beraberinde getiriyor. Toplanan fasulyeler, ayıklama ve paketleme işlemlerinin ardından tüketiciyle buluşturulmak üzere hazırlanıyor.