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Tarlada kilosu 70 TL! Bitlis'te hasat başladı, üreticinin yüzü güldü

23.09.2026 - 10:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde fasulye hasadı başladı. Tarlada kilosu 60-70 TL arasında alıcı bulan fasulyede, bu yıl yağışların da etkisiyle yüksek rekolte bekleniyor. Hasatla birlikte üreticilerde yoğun mesai başladı.

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1Tarlada kilosu 70 TL! Bitlis'te hasat başladı, üreticinin yüzü güldü

Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde fasulye hasadı başladı. İlçenin verimli tarım arazilerinde yetiştirilen fasulyeler, üreticilerin yoğun çalışmalarıyla toplanarak satışa hazırlanıyor.

2Tarlada kilosu 70 TL! Bitlis'te hasat başladı, üreticinin yüzü güldü

Tarlada kilosu 60-70 TL'den alıcı bulan fasulyede bu sene yağışların fazla olması nedeniyle iyi bir rekolte bekleniyor. Üreticiler için uzun ve zahmetli bir sürecin ardından başlayan hasat, tarlalarda yoğun bir çalışma temposunu da beraberinde getiriyor. Toplanan fasulyeler, ayıklama ve paketleme işlemlerinin ardından tüketiciyle buluşturulmak üzere hazırlanıyor.

3Tarlada kilosu 70 TL! Bitlis'te hasat başladı, üreticinin yüzü güldü

Üreticiler, fasulyenin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirterek, kaliteli ve verimli bir sezon geçirilmesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiler. Furkan Alageyik isimli çiftçi, sabahın erken saatlerinde tarlanın yolunu tuttuklarını belirterek, "Özenle yetiştirdiğimiz fasulyeleri hasat ediyoruz. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte ilçede tarımsal hareketlilik de arttı. Sezonun bereketli geçmesini umut ediyoruz" dedi.

4Tarlada kilosu 70 TL! Bitlis'te hasat başladı, üreticinin yüzü güldü

Adilcevaz'ın tarımsal üretim kültürünün önemli bir parçası olan fasulyenin hem ilçe ekonomisine hem de bölgedeki istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

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