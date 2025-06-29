İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da 9 büyük yangın! İş makinesi yandı, sitelere sıçradı, mahalleler tahliye edildi

Yangın koordinasyon merkezinin bulunduğu Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Elban, saat 12.57 itibarıyla Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde orman yangınının başladığını, şiddetli rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yangının Seferihisar ilçesine ilerlediğini anlattı.

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahım Yumaklı devam eden yangınlarla ilgili bölgede incelemede bulundu. Yumaklı, "İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da 9 büyük yangın çıktı. Türkiye'de bugün 77 yangın çıktı. Bunlardan 53'ü ormanların dışında oldu. Bir ay içinde 1459 yangına müdahale edildi. Şu anda 4 köy, 2 mahalle boşaltıldı" dedi.

Karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ettiklerini belirten Elban, şöyle konuştu:

"70 ile 117 kilometre arasında değişen rüzgar hızı dolayısıyla hava araçlarımızın büyük bir çoğunluğu çalışamıyor. Sadece 12 ton su alabilen 2 büyük uçağımız düzenli olarak çalışıyor. Ara ara da rüzgarın şiddeti 70 kilometre ya da altına düştüğü zaman diğer uçakları da kaldırabiliyoruz. Ancak, helikopterimizi ve diğer uçaklarımızı bu rüzgarda kaldırma şansımız olmuyor. Bu durum yangınla mücadelede bizi olumsuz anlamda etkiliyor. Bu nedenle kara araçlarımızı hem kendi ilimizde hem de civar illerdeki kara araçları ve personelle ilgili ciddi takviyeler yaptık."

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Elban, sahada 1113 kişilik kara ekibinin yanı sıra 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinasıyla müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, bölgede rüzgarın gece yarısına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Yangın nedeniyle Seferihisar'da 5 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Elban, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile istişare halinde olduklarını, Yumaklı'nın İzmir'e geleceğini vurguladı.

Vali Elban kent genelinde irili ufaklı birden fazla yangın olduğunu, Urla ve Çeşme'yi kontrol altına aldıklarını, Gaziemir'de yangının devam ettiğini kaydederek, yangınlar nedeniyle yaralı bulunmadığını, can kaybı yaşanmadığını, bir kaç vatandaşın hayati tehlike olmayacak şekilde dumandan etkilendiğini bildirdi.

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Elban, yangının elektrik telinden kaynaklandığının değerlendirildiğini ancak bu konuyla ilgili bilgilerin henüz net olmadığını sözlerine ekledi.

Tahliye edilen mahalleler

Yangın nedeniyle Seferihisar'ın Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şöhretler Sitesi'nde bazı vatandaşlar jandarma ekiplerince evlerinden tahliye edildi.

Bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Bazı vatandaşlar da ellerindeki kıyafetleri alevlerle mücadele etmek için kullandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İş makinesi yandı

Yangına destek amacıyla Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nden gönderilen dozer, müdahale sırasında alevler içinde kaldı. Dozeri kullanan sürücü, aracı terk ederek son anda kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangının yayılması önlenirken, alevlerin arasında kalan iş makinesi ise kullanılamaz hale geldi. Dozer operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Alevler galericiler sitesine sıçradı

Gaziemir ilçesindeki yangında rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Sitedeki bir oto galerisi yangından zarar gördü. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobillerin bir galeriye ait satışa sunulan araçlardan bazıları olduğu öğrenildi. Gökyüzünün kara dumanlarla kaplandığı bölgede, pazar günü olduğu için kapalı olan bazı dükkanların sahipleri ve vatandaşlar Otokent çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yangının etkili olduğu yolda otoyola çıkan bağlantı yolları ise kapatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Antalya'da yangın

Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde akşam saat 17.45 sıralarında ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yurtpınar Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit eden yangına ilk etapta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve yangın işçilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Yangında bazı seralar zarar görürken, ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Evlere yaklaşan alevlere vatandaşlar da hortum, kova ve traktörlerle müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler ve vatandaşlar, yangına müdahale esnasında alevlerle burun buruna geldi. Rüzgar nedeniyle ekipler zaman zaman alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Sakarya'da yangın

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik’e sıçrayan orman yangınını kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanlar dronla görüntülendi.

Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının ardından tespit edilecek. Jandarma ekipleri tedbir amaçlı yangın bölgesine araç girişine izin vermiyor.

Osmaniye'de yangın

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyünde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazözle 3 saatlik müdahalesinin sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bolu'da yangın

Göynük ilçesine bağlı Çatacık köyü mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisişld kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Yaklaşık 8 saat süren yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 25 hektarlık alan küle döndü.