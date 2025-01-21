GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye katılan Zorlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

21.01.2025 - 15:25 |
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifasını açıklayan Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" demişti. İstifasını açıklayan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

    GÜNCEL HABERLER

    Burdur'da kış kuraklığı krizi yaşanıyor! Doğrudan insan etkisi çok fazla

    Burdur'da kış kuraklığı krizi yaşanıyor! Doğrudan insan etkisi çok fazla

    Bakan Ersoy'dan otel yangını ile ilgili açıklama: Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor

    Bakan Ersoy'dan otel yangını ile ilgili açıklama: Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor

    Demiryolu taşımacılığına yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayınlandı

    Demiryolu taşımacılığına yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayınlandı