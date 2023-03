İYİ Parti'den görüşme iddialarına yalanlama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Millet İttifakı'nın desteği ve iş birliği ile seçildiğini vurguladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, "Bunun ardından özellikle bugün gün içerisinde bazı haberler kamuoyuna yansıtıldı. İlk olarak şu an Ankara'da bulunduğunu öğrendiğimiz kıymetli belediye başkanları, 10 belediye başkanının sayın genel başkanımızı ziyaret edeceği, ardından da birkaç saatlik bir dilim içerisinde Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın genel başkanımızı ziyaretleri söz konusu olduğu yönünde kamuoyuna bilgi ve haber geçildi. Tabii biz şeffaf, sorumluluk anlayışımız gereği her konuda olduğu gibi bu konuda da açık ve netiz. Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur, ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden böyle bir talebi olmuştur. Dolayısıyla şu anda kamuoyunda dolaşan bu bilgilerin hiçbirisi yani 10 belediye başkanı da dahil olmak üzere değerli 2 belediye başkanının da bu konudaki ziyaretleri ile ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Biz istişareye önem veren bir siyasi partiyiz, sorumluluğumuzun da gerçekten farkındayız. Genel başkanımız bundan sonra sık sık değerli milletvekillerimizle ve başkanlık divanımızla bir araya gelecek. Bugün de yine bu gelişmeler doğrultunda bir görüş alışverişi yapmaktayız" ifadelerini kullandı.