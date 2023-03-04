Akşener'in manevrası ters tepti, masa artık 5'li! 'CHP'yi bölmeye çalıştı yorumları var'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Akşener, gelinen noktada, İYİ Parti'nin bir kıskaca alındığını ve dayatmaya mecbur bırakıldığını ancak buna boyun eğmeyeceklerini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Akşener, gelinen noktada, İYİ Parti'nin bir kıskaca alındığını ve dayatmaya mecbur bırakıldığını ancak buna boyun eğmeyeceklerini söyledi.

6’lı masa toplantısında 5 siyasi partinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dile getirdiğini kaydeden Akşener, "Biz de İYİ Parti olarak 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda, sıklıkla duyduğumuz; milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan’a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz 2 ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu 2 isim; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu’ydu" dedi.

Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılma kararı siyaset gündemine oturdu. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ankara'da kulislerdeki son gelişmeleri aktardı.

İşte Dicle Canova'nın Ankara kulislerinden aktardığı son bilgiler:



Dün akşam Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları açıklama önemliydi. CHP kulislerinde bunun Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunu oldukça güçlendirdiği yorumları vardı. Sabah saatlerinde belediye başkanları tekrar bir araya geldi. Bu kez kameralar önünde bir birliktelik görüntüsü verecekler. Bir kez daha tüm belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dönük destek açıklamalarını yapacaklar.



"PARTİYİ PARÇALAMAYA ÇALIŞTI YORUMLARI VAR"



CHP'deki kulislere göre İYİ Parti'nin son çıkışı biraz CHP'nin kendi içine yönelik bir manevra olarak algılandı. Yani partiyi bölmeye, parçalamaya çalıştı yorumları var. Çünkü CHP'li iki belediye başkanına 'çıkın, adaylığınızı açıklayın' çağrısında bulundu. Akşener'in bu manevrasının CHP'ye göre ters teptiği ve aksine partiyi konsolide ettiği konuşuluyor. Mansurcular, İmamoğlucular, tamamı artık Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşti, bütünleşti, şu an Genel Başkan düne göre daha güçlü yorumu yapan CHP'liler var.

"BUNDAN SONRA 5'Lİ MASA OLARAK DEVAM EDECEK"



Bugün 5'li masa toplanacak. 6 Mart'taydı toplantı aslında ama bugünkü toplantı da önemli. Bugün de 5'li destek görüntüsü verilecek ama bu şu anlama gelecek: Biz artık İYİ Parti'siz yola devam edeceğiz. Hem CHP kulislerinden hem diğer partilerden edindiğim izlenim bu. Bundan sonra 5'li Masa olarak devam edecek, bugün o görüntüyü vererek adayımız Kılıçdaroğlu diyecekler.



"AKŞENER'İN SÖYLEDİKLERİNİ HAKARET OLARAK İFADE EDENLER VAR"



CHP'deki algı Akşener'in son çıkışının partiyi bölme amacı taşıdığı yönünde. Bu kadar sert bir bakış açısı var artık. Akşener'in söylediklerini hakaret olarak ifade edenler de var. Bu kadar ipler gerilmişken yeniden Kılıçdaroğlu'nun gitmesini ben beklemiyorum.

CHP'de pazartesi günü MYK toplanacak, esas yol haritasını MYK'da ele alacaklar. Kılıçdaroğlu hafta içi HDP'yi ziyaret edecek. Yeniden Refah Partisi'ne ve diğer partilere gidecek. CHP'nin muhalefeti yeni bir birlik içinde toplayıp yeni bir heyecan dalgası oluşturmak. İYİ Parti'nin ayrılması şu aşamada çok daha iyi oldu deniyor. 'Kazanamaz' gibi söylemlerle Kılıçdaroğlu'na evet demiş olsaydı olası bir heyecan durumunu aşağıya çeken bir durum olurdu.

"İKİ SÜRPRİZ YAPACAĞIZ, AÇIK ARA KAZANACAĞIZ"



'İki sürpriz yapacağız, açık ara kazanacağız' diyorlar. Bakalım o iki sürpriz ne olacak.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi:

CHP'li 10 belediye başkanı, CHP genel merkezinde olduklarını söylemiştik. Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi belediye başkanları. Bir görüşme yaptılar ve görüşmeye girerken de Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ifade etmişlerdi. İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu ile ayrı özel bir görüşme yaptılar.

Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önleme çabası boşa çıktı. İkincisi, Yavaş ve İmamoğlu hamlesi de boşa çıkmış oldu.

"TÜRK SİYASETİNDE ÇOK ÖRNEĞİ YAŞANMAMIŞ BİR OLAY"

Bu Türk siyasetinde çok örneği yaşanmamış bir olay. Tabi şimdi CHP'de iki şey yaşanıyor. Akşener'in önceliği İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaktı. Sayın Yavaş ve İmamoğlu bu çağrılara kulak verselerdi bugün CHP'den istifa edip adaylıklarını ilan etmeleri gerekiyordu. Bu da CHP'de bir bölünmeye yol açardı. Meral Akşener, masadan kalktı ve CHP'yi dağıtma yönünde hamle yapmıştır, bu hamlede de başarısız olmuştur.

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal: "Bu dönem içinde masaya başka partiler oturmazsa; diğer 4 parti kendine nasıl yer bulacak çok karışacak diye düşünüyorum. Dün Genel Başkanımız Muharrem İnce Türkiye İttifakı kurulması gerekiyor dedi ve muhalefet partilerine çağrı yaptı. Tabi siyaset alanındayız biz de kendi parti meclisimizde değerlendireceğiz. Daha olaylar çok yeni. Bu akşam yine genel başkanımız bir yayına konuk olacak. Biz güncel gelişmeleri takip edeceğiz, memleketimiz için en hayırlısı neyse ona uygun kararlar alacağımızı düşünüyorum."