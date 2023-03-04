Akşener'in açıklamalarının ardından İYİ Parti'de istifalar başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik olumsuz açıklamaları ve mezhep imasının ardından görevinden ayrılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri döndü. Partinin eski Genel İdare Kurulu üyesi Bülent Gürsoy, parti üyeliğinden istifa etti. Milliyet'ten Beyza Coşkun'un haberine göre; bazı illerde de parti üyeliklerinden ve yerel teşkilatlardan gelen peş peşe istifalar sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

"ÇAYI KOY YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Gürsoy, “Çayı koy yeniden başlıyoruz...” diyerek sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında “Yıllardır verilen mücadelenin seçime aylar kalan bir süreçte heba edilmesi nedeniyle, istifa ediyorum. AKP’nin geriletilmesi mücadelesinde bugüne kadarki süreçlerin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda önemli başarılar göstermiş olan, önümüzdeki süreçteki toplumsal ihtiyaçların yönetimsel olarak karşılanması konusunda mevcut aktörler içerisinde en yetkin isim olduğunu düşündüğüm sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum” ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ YAPTI"

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Halil Akbayır da “Yanlış yaptı, ne yapacaklarını anlam veremedim partiden ayrıldım” dedi. Akbayır, istifasının ardından CHP’ye katıldığını duyurdu.

AK PARTİ VE MHP CEPHESİ ŞAŞIRMADI

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamaları, AK Parti ve MHP’de de yankı buldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise “Hiç şaşırmadım... Bu süreçler beklenir gibiydi” dedi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise twitter’dan yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2018 yılında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşarak, “Unutmayınız bir kere satan yine satar” dedi.