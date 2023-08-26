İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine Mehmet Sevigen'den yorum: İttifaka veda etmedi

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Alanı gördünüz değil mi? Alan ne kadar zayıf. Böyle iddialı bir partinin o kadar zayıf ki... 19, 20 ilin afişlerini gördüm. Çok zayıf. İktidara yürüyecek ya da iktidara ortak olmak isteyen başka partilere meydan okuyan bir partinin toplantısı böyle olur mu? Toplumun Meral hanıma inancı kalmamış. Meral hanımın son seçimlerde yaptığı tutarsızlık toplumda ciddi gözünden düşürmüş. O eski kendi havası da yok. Dikkat edin... Siyasi bir öfke kontrolüne ihtiyacı var. Hem barış istiyor, hem kendisi bağırıyor.

"AKŞENER İTTİFAKA VEDA ETMEDİ"

Masadaki ortakların hepsine racon kesti, fırça çekti ve 'Hiçbirinizi istemiyorum' dedi. Yani burada Kemal beye de hatta iki tane çok methettiği belediye başkanına da. Bundan sonraki seçimler yine göreceksiniz, dönecektir. Söylediğim hep haklı çıkıyor. Yine ittifak yapacak. İttifaka veda etmedi. Ben ittifaka veda olduğunu zannetmiyorum. Bu meydan okumadır. Siyasetin dili, kimse bilmez bunu.

Ali Babacan bir babayiğitlik yaptı. Genel seçimlerde 6'lı masa toplanırken 'Ben tek başıma amblemimle gireceğim' dedi, ne oldu? Geldi bizim CHP'ye yamandı. Ondan sonra CHP'yi kötülemeye başladı. Ama kendi gücüyle girmedi.

Şimdi de Meral hanım meydan okuyor. Aynı meydan okumak. En sonda açık kapı bıraktı. Hatta MHP'ye bile açık kapı bıraktı. Devlet beyin 'Gelin komşu olalım' lafına eskiden Devlet bey bir laf ettiği zaman o meydan okuyan, haykıran Meral Akşener nerede? Hiçbir tek kelime etmedi. Demek istiyorum ki; bazı beldelerde MHP ile de iş birliği yapabilir benim anladığım.

Ama İstanbul'da, Ankara'da 'Fedakarlık yapmak bize düşer' demesi kapıları kapatmadığının belirtisidir.

YEREL SEÇİMLERDE İYİ PARTİ'NİN BEKLENTİSİ DAHA MI FAZLA OLACAK?

İYİ Parti'nin seçime ayrı girerse hiçbir yerden seçimi kazanacağını zannetmiyorum. 17 yerde sanırım Meral hanımın belediyesi var Türkiye'de, küçük beldelerde adayın çok önemli olmasından dolayı diğer adayların çok güçlü olmasından dolayı kazanabilir.

Meral hanımın geçen dönemden daha düşük oyu var. O eski oy gitti. Yüzde 9, yüzde 10 oylar gitti. İYİ Parti içindeki bazı insanlar hatta Devlet Bahçeli'nin çağrısına yumuşak bile bakıyorlar, arzuyla bakıyorlar. Diyorlar ki; 'Devlet bey bizi çağırıyor.'

Partilerin oyları çok zayıf olduğu zaman muhakkak sığınacak bir liman ararlar.