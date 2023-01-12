İsveç'te skandal gösteri! Türkiye'den sert tepki: Bu yapılan alçaklık asla kabul edilemez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç’te gerçekleştirilen gösteriye ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından İsveç’te gerçekleştirilen gösteriye ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, “İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.

Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.