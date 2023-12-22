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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, 26 Aralık'ta komisyonda görüşülecek

İsveç'in NATO'ya katımına ilişkin protokol, 26 Aralık'taki TBMM Dışişleri Komisyonu'nun gündemine alındı.

22.12.2023 - 20:45 | | Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, 26 Aralık'ta komisyonda görüşülecek

TBMM Dışişleri Komisyonu, 26 Aralık Salı günü AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplanacak. Komisyon, NATO'ya İsveç Krallığı'nın katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.

Komisyon, İsveç'in NATO’ya katılımına ilişkin görüşmelerini ertelemişti. (DHA)

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