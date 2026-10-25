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İki şehir, tek talep! Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu bağlayan kilit nokta için kritik çağrı: Artık adım atılsın

25.10.2026 - 08:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İki şehir, tek talep! Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu bağlayan kilit nokta için kritik çağrı: Artık adım atılsın

Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Tüneli projesinin hayata geçirilmesi için Ardahan ve Artvin'den sivil toplum kuruluşları (STK) ile siyasi parti temsilcileri, kış aylarında ulaşımda aksamalara neden olan 2 bin 470 metre rakımlı Sahara Geçidi'nin altına tünel yapılmasını istedi.

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Ardahan ile Artvin sınırındaki Sahara mevkiinde bir araya gelen temsilciler, Ardahan'ı Karadeniz'e, Artvin'i ise Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahta kış şartları nedeniyle bölgenin ulaşım, güvenlik ve ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşıyan projenin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Ardahan’ın yıllardır gündeminde yer alan Sahara Tüneli’nin, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının çözümüne önemli katkı sunması bekleniyor. Yüksek rakımı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatan Sahara Geçidi’nde, tünel projesinin hayata geçirilmesiyle daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.

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Ardahan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen buluşmada konuşan Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz, Şavşat-Ardahan Sahara Tüneli projesinin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunmak amacıyla toplandıklarını söyledi.
Yılmaz, ’’Bizler; Ardahan’ın ve Artinin geleceğine, ekonomik kalkınmasına, sosyal yaşamına ve ulaşım güvenliğine gönül vermiş Ardahan ve Artvin Sivil Toplum Kuruluşları olarak, bugün yalnızca Ardahan’ın değil, Artvin’in, Doğu Anadolu’nun, Karadeniz’in ve ülkemizin ulaşım ve ticaret ağı açısından büyük önem taşıdığına inandığımız Şavşat-Ardahan Sahara Tüneli Projesi için ortak sesimizi duyurmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada dile getirdiğimiz talep, sadece bir yol veya tünel talebi değildir. Bu talep; güvenli ulaşımın, ticaretin, turizmin, üretimin, bölgesel kalkınmanın Artvin ve Ardahan’ın geleceğinin talebidir. Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesi arasında bulunan ve Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan yaklaşık 2.640 rakımlı Sahara Geçidi, bölgenin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan bu güzergah,
Ancak özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve ağır iklim şartları nedeniyle bu güzergâhta ulaşım zaman zaman ciddi şekilde güçleşmekte, hatta kesintiye uğramaktadır. Bu durum yalnızca ulaşımı aksatmakla kalmauıp ; vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit etmekte, ticari faaliyetleri olumsuz etkilemekte, nakliye sürelerini ve maliyetlerini artırmakta, Ardahan'ın Karadeniz'e ulaşımını zorlaştırmaktadır. Bizler artık coğrafyanın ve ağır kış şartlarının İllerimizin gelişmesinin önünde bir engel olmasını istemiyoruz. Teknolojinin, mühendisliğin ve ulaşım yatırımlarının geldiği noktada Sahara Geçidi'nin oluşturduğu ulaşım sorunlarının kalıcı çözümü yine Sahara Tüneli'dir’’ dedi.

 

 

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