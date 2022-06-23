İsveç devlet televizyonu SVT'den skandal yayın

İsveç devlet televizyonu SVT'den skandal bir yayına imza attı. YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yapan kanal Şahin'e Türkiye'nin olası Suriye operasyonunu sordu.

Terörist Şahin, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin bu operasyonu yapabilmek için NATO üyesi ülkelere baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci ile ilgili olarak gelen bir soru üzerine Şahin Türkiye ile ilgili şu iddiada bulundu;

'Türkiye Rusya-Ukrayna savaşını ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebini kendi çıkarına kullanıyor.'

Bu yayın SVT'nin teröristleri ağırladığı ilk yayını değil. Kanal daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile görüşmüştü.

25 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde gerçekleşen röportaj sonrası Türkiye bu yayına sert tepki göstermişti.

Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç dün NATO’ya üyelik için resmen başvurmuş, bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye ise üyelik sürecini bloke etme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor' demişti.

NATO'DAN TÜRKİYE MESAJI

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD merkezli bir haber sitesinin canlı yayınında soruları yanıtladı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin değerlendirmeler yapan Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele aldıklarını ve her iki ülkenin NATO üyelikleri için ortak bir yol bulmayı amaçladıklarını söyledi.

Finlandiya ve İsveç konusunda müttefiklerin aynı fikirde olduğundan emin olduğunu aktaran Stoltenberg, 'Finlandiya ve İsveç konusunda aynı fikirde olduğumuzdan eminim. Ancak yapmamız gereken şimdi oturup Türkiye'nin ifade ettiği farklılıkları ve endişeleri ele almaktır. Çünkü Türkiye'nin terör saldırılarından en fazla zarar gören NATO müttefiki ülke olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. İttifakımız için büyük önem taşıyan, Irak ve Suriye sınırındaki bir ülke, terörle mücadelede kilit rol oynadılar ve oynamaya da devam ediyor' dedi.

Türkiye’nin bir Karadeniz ülkesi olduğuna değinen Stoltenberg, şu anda çok önemli işler yaptığını ve Ukrayna'dan gıda ihracatı ile ilgili görüşmeleri kolaylaştırdığını açıklayarak, 'Dolayısıyla, endişelerini dile getirdiklerinde elbette oturup bu endişeleri ele almamız gerekiyor. Şu anda tam olarak bunun üzerine istişare ediyoruz. Umarım Finlandiya ve İsveç'in en kısa zamanda üye olmalarına izin verecek bir çözüm bulabiliriz' dedi.