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İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

PKK iltisaklı unsurlar tarafından Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması eylemi ile ilgili İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

21.11.2022 - 18:24 | | DHA
İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüler içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması eylemi ile ilgili bakanlığa çağrılan Herrsröm'e, söz konusu olayın soruşturulması talebi iletildi. Türkiye'nin eylemi kınadığı da Büyükelçi Herrsröm'e bildirildi. Ayrıca eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınması ve 'Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler vurgulandı. (DHA)

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