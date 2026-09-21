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İstedikleri parayı vermeyince otomobilini yaktılar!

21.09.2026 - 09:17Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
İstedikleri parayı vermeyince otomobilini yaktılar!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde istedikleri parayı vermeyen iş yeri sahibinin otomobilini ateşe veren iki şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, 18.08.2026 tarihinde Hacımaşlı Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili olarak; yapılan incelemelerde, bir iş yeri sahibinin, kendilerini bir suç örgütünün mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla aranarak para talep edilmek suretiyle tehdit edildiği, aynı gün iş yerine ait bir aracın ateşe verilerek zarar gördüğü belirlendi.

İstedikleri parayı vermeyince otomobilini yaktılar

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen kamera ve saha çalışmalarında, eylemi yaya olarak olay yerine gelen iki kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenerek kısa sürede yakalanan B.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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