İşte yeni tağşiş yapan ve tehlikeli gıda üreticileri
Tarım ve Orman Bakanlığı her gün taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Bakanlık yeni listeyi açıkladı. Kıymada tavuk taşlığı, zeytinyağında tohum yağı, tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.
04.10.2024 - 15:01 |
Tüketicilerin korunması ve üreticilerin de yaptıkları hatalardan dönmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı çok önemli hamlede bulundu.
Bakanlık Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor.
YENİ LİSTEYİ DUYURDU
Yarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları duyurdu. Tereyağında bitkisel yağ, kıymada tavuk taşlığı, sahte bal gibi uygunsuzlukları tespit etti ve sorumluları ifşa etti.