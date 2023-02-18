İşte depremde binaların yıkılmama sırrı! Sağlam beton ile çürük beton farkı ne?

Prof. Dr. Nihat Kabay, CNN Türk ekranlarında beton ile bir binanın sağlamlığı arasındaki ilişkiye değindi.

Betonun sulanması sağlamlığını etkiler mi? sorusuna yanıt veren Kabay, "Beton santrallerde üretilen bir malzeme. Sahada kalıba dökülüyor. Sahada kalıba uygun dökmeniz lazım. Beton kürlenmesi yani sulanması olayında betonun sürekli sulanması, nemli kalması gerekiyor." dedi.

İyi bir beton nasıl olmalı? sorusunu yanıtlayan Kabay, "Boşluk ve çatlak olmaması lazım. Beton içerisinde az önce de bahsettiğimiz gibi çimento, agrega ve su olması gerekiyor. Bunlar dışında midye kabuğu, gazete kağıdı gibi malzemelerin betonda olmaması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.