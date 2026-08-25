İstasyon asansöründe çocukların neden kaldıkları ortaya çıktı

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Olay, Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyondaki asansörde bulunan 2 çocuk, asansöre bindikten kısa süre sonra asansörde kaldıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansörde mahsur kalan çocuklara ulaşmak için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat süren zorlu müdahalenin ardından asansörün kapısını kırarak çocukları bulundukları yerden çıkardı.

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Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, kurtarılmalarının ardından kendilerini bekleyen ailelerine sarıldı.

BURULAŞ ekipleri tarafından incelemelerde, asansörde oluşan zararın teknik bir arızadan değil, fiziksel müdahale ve temas sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerinin incelenerek asansöre zarar veren kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen kişiler hakkında kamu malına verilen zararın karşılanması amacıyla gerekli adli ve hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocukların asansöre bindikleri, asansör hareket ettikten sonra ise içlerinden birinin kapıya omuz attığı görüldü.

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BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada, yolculardan toplu ulaşım tesisleri ve ortak kullanım alanlarını özenli kullanmaları, kamu malına zarar verecek davranışlardan kaçınmaları istendi. Kamuya ait tesis ve ekipmanlara verilen zararların yalnızca maddi kayba yol açmadığı, aynı zamanda toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanan diğer yolcuların kullanımını da olumsuz etkilediği belirtildi.