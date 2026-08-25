200 tonun üzerinde çiçek balı hasat edildi! İlkbahar yağışları verimi düşürdü

Haberin Devamı

Kastamonu'da yaklaşık 35 bin koloniyle üretimi yapılan çiçek balının hasadı tamamlandı. İl genelindeki arıcılar tarafından toplam 200 tonun üzerine çiçek balı hasat edildi. Geçtiğimiz yıl bir kilogramı 800 ila bin 200 lira arasında satılan çiçek balının bu yıl tavsiye edilen satış fiyatı bin 500 lira olarak belirlendi. Hasat ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, ilkbaharda mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yağışların çiçeklerdeki balları yıkaması sebebiyle verimin yüzde 30 civarında düştüğünü söyledi.



"350 civarında arıcımız yoğun bir sezon geçirdi"

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, "Yaklaşık olarak 30-35 bin koloni ile 200-250 ton civarında bir çiçek balı üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl yağış rejiminin düzensizliği, iklimsel olaylardaki değişikliklerden dolayı ve küresel ısınmanın etkileriyle beraber maalesef düşük bir sezon geride bıraktık. İlimizin merkez, Tosya, Taşköprü, Daday, Azdavay, Devrekani, Araç gibi ilçelerimizde yoğun olarak çiçek balı üretimi yapmaktayız. Bu ilçelerimizde de yaklaşık olarak 350 civarında arıcımız yoğun bir sezon geçirdi. Sezon sonunda maalesef baktığımız zaman istediğimiz verimi elde edemedik. Bunun yağış rejimindeki düzensizlikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Ortalama olarak peteklerde 5-6 kilogram civarında bal elde ettik. Bu seneki çiçek balında tavsiye edilen fiyatı da bin 500 TL olarak belirledik. Kilogramına göre üreticimiz bin 500 TL'den pazara sunmakta. Önceki yıldaki fiyatımız yaklaşık 1000 TL'ydi. Üretimin sürdürülebilirliği açısından da bu yıl bu fiyatı uygun gördük" dedi.







"İnsanlar kendi yörelerine ait balları tüketmeyi seviyorlar"

Kastamonu'nun flora açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Başar, "Kastamonu, çok zengin bir coğrafya sahip. Her ilçemizde birbirinden güzel çiçek ballarımızı elde etmekteyiz. Genelde insanlar da kendi yörelerine ait ballarını tüketmeyi seviyorlar. O yüzden Devrekani'de, Tosya'da, Taşköprü'de üretilen balların lezzeti farklıdır. Balımızın üretimi Nisan-Mayıs aylarında başladı. Balımız yaklaşık 3 aylık bir dönemden sonra 15 Temmuz itibarıyla hasat edilmeye başladı. Hasat Ağustos ayının sonuna kadar devam etmektedir. Yaklaşık 3 aylık bir üretim periyodunu bu şekilde sonlandırmaktayız" diye konuştu.

Öte yandan, Kastamonu'da geçen yıl ise 350 tonun üzerinde çiçek balı hasat edildiği kaydedildi.