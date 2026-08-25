Sakarya'da asit sızıntısı ekipleri harekete geçirdi

Haberin Devamı

Olay, saat 20.30 sıralarında Hendek ilçesi Küçük Sanayi mevkisinde meydana geldi. Kocaeli’den aldığı asit yükünü Zonguldak’a götüren 41 AET 051 plakalı kamyonda, henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı oluştu. Kamyondaki hidroklorik asit sızarken, sürücü durumu fark ederek aracı yan yola çekti.

İLGİLİ HABER 200 tonun üzerinde çiçek balı hasat edildi! İlkbahar yağışları verimi düşürdü

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla D-100 kara yolunun yan yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yola dökülen aside kimyasal köpüklü suyla müdahale ederek temizlik çalışması yaptı.

İLGİLİ HABER İstasyon asansöründe çocukların neden kaldıkları ortaya çıktı

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, “İtfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerini çağırarak haber verdik. Ortaya çıkan koku ve zehirli gazdan dolayı 2 vatandaşın rahatsızlandığını, etkilendiğini öğrendik. Şu an müşahede altında olduklarını da öğrendik. Ekipler yol temizliğini yaptı ancak tedbir amaçlı bu yan yol sabaha kadar kapalı tutulacak" dedi.

İLGİLİ HABER Coğrafi işaretli Havran siyah incir hasadı turizme açıldı

Temizlik çalışmalarında kullanılan suyun dolaylı yollardan dereye ulaşması nedeniyle belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dere kenarlarında oturmamaları yönünde uyarı yapıldığını belirten Demirel, bunun tedbir amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)