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Sakarya'da asit sızıntısı ekipleri harekete geçirdi

25.08.2026 - 23:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,(DHA)

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde seyir halindeki asit yüklü kamyonda meydana gelen sızıntı nedeniyle D-100 kara yolunun yan yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Sızıntı nedeniyle ortaya çıkan koku ve gazdan etkilenen 2 kişi tedaviye alındı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Hendek ilçesi Küçük Sanayi mevkisinde meydana geldi. Kocaeli’den aldığı asit yükünü Zonguldak’a götüren 41 AET 051 plakalı kamyonda, henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı oluştu. Kamyondaki hidroklorik asit sızarken, sürücü durumu fark ederek aracı yan yola çekti.

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Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla D-100 kara yolunun yan yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yola dökülen aside kimyasal köpüklü suyla müdahale ederek temizlik çalışması yaptı.

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Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, “İtfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerini çağırarak haber verdik. Ortaya çıkan koku ve zehirli gazdan dolayı 2 vatandaşın rahatsızlandığını, etkilendiğini öğrendik. Şu an müşahede altında olduklarını da öğrendik. Ekipler yol temizliğini yaptı ancak tedbir amaçlı bu yan yol sabaha kadar kapalı tutulacak" dedi.

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Temizlik çalışmalarında kullanılan suyun dolaylı yollardan dereye ulaşması nedeniyle belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dere kenarlarında oturmamaları yönünde uyarı yapıldığını belirten Demirel, bunun tedbir amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

 

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