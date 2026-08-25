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Coğrafi işaretli Havran siyah incir hasadı turizme açıldı

25.08.2026 - 23:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Balıkesir'in Havran Belediyesi ve turizm sektörünün iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda yerli turistler, coğrafi işaretli Havran siyah incirinin hasadına katılarak ilçenin tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Emin Ersoy, turizm hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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Havran Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen turizm organizasyonu kapsamında, farklı illerden gelen yerli turistler ilçenin önemli değerlerini keşfetmek için Havran'da ağırlandı.

2Coğrafi işaretli Havran siyah incir hasadı turizme açıldı

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçenin tarih, kültür ve tarımsal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, kısa süre önce gerçekleştirilen turizm çalıştayında ortaya çıkan fikirler doğrultusunda ilk tur organizasyonunu coğrafi işaretli Havran siyah inciri hasadıyla başlattıklarını söyledi.

3Coğrafi işaretli Havran siyah incir hasadı turizme açıldı

Tur kapsamında ziyaretçiler, incir bahçelerinde hasat deneyimi yaşarken, ilçenin simge isimlerinden Seyit Onbaşı'nın kabri ve müzesi, tarihi konaklar, müzeler, cadde ve sokaklar ile yöresel ürünlerin üretildiği işletmeleri de ziyaret etti.

4Coğrafi işaretli Havran siyah incir hasadı turizme açıldı

Başkan Ersoy, ilçeye gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "İncir hasadıyla başlayan bu organizasyonun önümüzdeki süreçte büyüyerek devam etmesini ve Havran'ın turizm potansiyeline katkı sağlamasını istiyoruz" dedi.

5Coğrafi işaretli Havran siyah incir hasadı turizme açıldı

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Yıldırım Baydar ise amaçlarının sadece şehir dışı destinasyonları değil, yaşanılan bölgedeki tarihi ve kültürel değerleri de tur programlarına dahil etmek olduğunu ifade etti.

6Coğrafi işaretli Havran siyah incir hasadı turizme açıldı

Baydar, Balıkesirlilerin kendi bölgelerindeki önemli değerleri tanımalarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, Havran Belediyesi'nin organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

7Coğrafi işaretli Havran siyah incir hasadı turizme açıldı

 

 

 

8Coğrafi işaretli Havran siyah incir hasadı turizme açıldı

 

 

 