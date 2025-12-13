İstanbul'un yanı başında yeni hayat fırsatı! O köye yerleşene 500 bin TL ödeniyor: İşte şartlar

Haberin Devamı

Dünya genelinde tersine göçü teşvik eden projelere bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez fırsat İtalya veya İspanya'da değil, Türkiye'nin hemen yanı başında, Yunanistan'dan çıktı.

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırında bulunan ve nüfusu hızla azalan Batı Trakya bölgesindeki köyleri yeniden canlandırmak için dev bir bütçe ayırdı.

TÜRKİYE'YE SADECE 20 DAKİKA UZAKLIKTA

Özellikle Edirne sınırına komşu olan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) köylerini kapsayan proje, Türk vatandaşlarının da dikkatini çekti. Bu köyler Türkiye sınır kapılarına araçla sadece 20-25 dakika mesafede bulunuyor. İstanbul'dan ise yaklaşık iki buçuk saat uzaklıktalar.

KİMLER 500 BİN TL ALABİLİR?

Program kapsamında bölgeye yerleşip kalıcı ikametgah alanlara, taşınma ve yerleşme desteği olarak 10 bin Euro'ya (yaklaşık 370.000 - 500.000 TL arası kur dalgalanmasına göre) varan ödemeler yapılacak.

İşte projenin öne çıkan şartları:

Nüfus Kriteri: Nüfusu 500'ün altında olan küçük yerleşim yerleri veya sınır bölgeleri tercih edilmeli.

Kalıcılık: Başvuru sahiplerinin o bölgede "daimi ikamet" etmesi ve hayatını orada sürdürmesi gerekiyor.

Çocuk Desteği: Aileler için temel destek 6 bin Euro'dan başlarken, her çocuk için ek 1000 Euro ödeme yapılarak toplam rakam 10 bin Euro'ya tamamlanıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanlığı tarafından yürütülen proje için detayların Yunanistan konsoloslukları veya resmi bakanlık siteleri üzerinden takip edilmesi öneriliyor.