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İstanbul'u dolu vurdu! Bir anda bastırdı, yollar göle döndü, AKOM'dan bir uyarı daha

29.05.2025 - 14:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Leyla YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'u dolu vurdu! Bir anda bastırdı, yollar göle döndü, AKOM'dan bir uyarı daha

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları uyardı.

Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise etkili olan dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise dolu yağışı yerini bir süre sonra sağanak yağışa bıraktı.

Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de yağışa hazırlıksız yakalanlar zor anlar yaşarken, Sancaktepe'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Alemdağ Caddesi'nde ilerleyen araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbulu dolu vurdu Bir anda bastırdı, yollar göle döndü, AKOMdan bir uyarı daha

AKOM'DAN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada; "istanbul'da hafta boyunca havada parçalı, zaman zaman çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla bölgesel yağmur geçişlerinin ayaşanacağı tahmin ediliyor. Gün içerisnde 22-25 derece aralağında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklar özelilkle gece ve sabah erken saatlerinde14 derecelerin altına gerileyerek üşütüyor" ifadelerine yer verildi.

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