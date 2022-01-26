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İstanbullular için son dakika açıklaması: Trafiğe çıkış yasağı sürmektedir

İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybetmeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Gece gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu. Yerlikaya bir başka paylaşımında, "Özellikle ara sokaklarda; Buzlanma ve Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir." ifadelerini kullandı.

26.01.2022 - 21:59 |
İstanbullular için son dakika açıklaması: Trafiğe çıkış yasağı sürmektedir

Vali Yerlikaya, kar ile mücadele şu bilgileri verdi: 5.190 araç ve 17.894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8.261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz.

Gece gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum.

KRİTİK HATIRLATMA

Yerlikaya bir başka paylaşımında, "Özellikle ara sokaklarda; Buzlanma ve Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir." ifadelerini kullandı.

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