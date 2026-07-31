İstanbullular dikkat! Bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, 31 Temmuz'da Sarıyer ilçesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan bir etkinlik kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği açıklandı. Kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:



KAPANACAK YOLLAR (12.00 - ETKİNLİK BİTİMİNE KADAR)



- Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yanyol katılımı

- TEM Kuzey Yanyol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti

- TEM Kuzey Yanyol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler

- Metin Oktay Caddesi (her iki istikamet)

- Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yanyol katılımı



ALTERNATİF GÜZERGAHLAR



- TEM Kuzey Yol

- Büyükdere Caddesi

- Azerbaycan Caddesi

- Kemerburgaz Caddesi

- Cendere Caddesi

- Selçuklu Caddesi

- Anadolu Caddesi

- Gün Işığı Sokak