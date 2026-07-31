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Hatay'da ormanı zehir tarlasına çevirmişler: Jandarmadan Samandağ'da dev baskın!

31.07.2026 - 10:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'da ormanı zehir tarlasına çevirmişler: Jandarmadan Samandağ'da dev baskın!

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar kapsamında, Samandağ ilçesinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Ormanlık alanları ve iş yerlerini uyuşturucu serasına çevirmeye çalışan zehir tacirlerine darbe vuruldu.

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Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda orman içerisine kenevir eken 2 zehir taciri yakayı ele verdi. Şahıslardan birisi yakalanırken, bir şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce dün yapılan çalışmada Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde B.H. ve G.A. isimli şahısların iş yerinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Hatayda ormanı zehir tarlasına çevirmişler: Jandarmadan Samandağda dev baskın

Aramalarda 4 bin 540 gram kubar esrar, 300 litre kaçak alkol, 146 kök kenevir, 13 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan B.H. hakkında yasal işlem başlatılırken, şüpheli G.A.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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