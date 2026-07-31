Mersin ve Adana'da büyük skandal! Tarım ve Orman Bakanlığı gıda listesini güncelledi: Bakanlık 34 sahte ürünü ve firmayı ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Bakanlığın ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinde yayımlanan güncel listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye, 12’si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 34 yeni ürün eklendi. Denetimler kapsamında 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Bu ürünlerin 5’i Mersin’de, 4’ü ise Adana’da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu.

YOĞURTTA JELATİN TESPİT EDİLDİ

Bir firmanın ‘yoğurt’ ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulundu. Ayrıca Adana’nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ‘ısıl işlem görmüş dana sucuk’ olarak sattığı üründe, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir firmanın ise ‘piliç köfte’ ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi