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Yakınlarını ziyarete Tokat'a gelmişlerdi! 5 yaşındaki Miraç'ın kahreden ölümü

31.07.2026 - 11:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

Yakınlarını ziyarete Tokat'a gelmişlerdi! 5 yaşındaki Miraç'ın kahreden ölümü

Ankara'dan ailesiyle birlikte yakınlarını ziyaret etmek için Tokat'a gelen 5 yaşındaki Miraç Kazan'dan acı haber geldi. Evlerinin önünde oynarken kaybolan küçük çocuğun cansız bedeni, saatler süren arama çalışmalarının ardından evin bahçesindeki gübre havuzunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde meydana geldi. Ramazan Kazan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, oğlu Miraç’ın evin önünde oynarken kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma asayiş ve komando timleri sevk edildi.

Ekipler tarafından beldede arama çalışması başlatıldı. AFAD, JÖH, istihbarat ve komando ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında gece görüş özellikli teknik cihazlar da kullanıldı.

Ekipler, evin bahçesindeki büyükbaş hayvan gübrelerinin döküldüğü, yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki havuzda Miraç’ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Miraç Kazan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

YAKINLARINI ZİYARETE GELMİŞ

Ramazan Kazan’ın Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) temizlik görevlisi olarak çalıştığı, ve ailesini ziyarete geldiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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