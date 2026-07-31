GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÖlümden döndü, okey oynamaya kaldığı yerden devam etti!
HaberlerGündem Haberleri Ölümden döndü, okey oynamaya kaldığı yerden devam etti!

Ölümden döndü, okey oynamaya kaldığı yerden devam etti!

31.07.2026 - 11:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kıraathanede yaşanan olay, hem yürekleri ağza getirdi hem de saniyeler içinde gösterilen refleksle unutulmaz bir anıya dönüştü. Okey oynadığı sırada yediği portakal parçası soluk borusuna kaçan Hüseyin Açık, masa rakibinin anında uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde ölümün eşiğinden döndü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Ölümden döndü, okey oynamaya kaldığı yerden devam etti!

İLGİLİ HABER

Osmaniye'de ilk kez deneme amaçlı ekildi! Tarlada kilosu 4 dolardan satılıyor: Avrupa ve Orta Doğu peşine düştü
Osmaniye'de ilk kez deneme amaçlı ekildi! Tarlada kilosu 4 dolardan satılıyor: Avrupa ve Orta Doğu peşine düştü

Bilecik'te bir kıraathanede okey oynayan şahsın yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Masadaki rakibinin Heimlich manevrası sonrası hayata dönen adam oyuna kaldığı yerden devam etti.

2Ölümden döndü, okey oynamaya kaldığı yerden devam etti!

İLGİLİ HABER

Çine ve Gömeç'te yangın! Alevler İzmir'e ulaştı, kahreden detayı açıkladı: Gittiğimde alev topu olmuştu
Çine ve Gömeç'te yangın! Alevler İzmir'e ulaştı, kahreden detayı açıkladı: Gittiğimde alev topu olmuştu

Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı bir kıraathanede meydana geldi. Orta Mahalle üzerinde bir kıraathanede arkadaşlarıyla birlikte okey oynayan Hüseyin Açık bir anda nefes alamamaya başladı. Bu esnada yanında oturan ve okey oyununda rakibi olan Soner Keskin hemen şahsa Heimlich manevrası yaptı.

3Ölümden döndü, okey oynamaya kaldığı yerden devam etti!

Yediği portakal parçası boğaza kaçan adam Heimlich manevrası ile nefes alarak hayata döndü. Hüseyin Açık ardından masaya tekrar oturarak, oyuna kaldığı yerden devam etti. O anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Öte yandan, Hüseyin Açık ertesi gün kendini kurtaran Soner Keskin ve okey arkadaşlarına yemek ısmarladı.