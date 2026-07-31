Çine ve Gömeç'te yangın! Alevler İzmir'e ulaştı, kahreden detayı açıkladı: Gittiğimde alev topu olmuştu

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Mahalle sakinlerinden Tayfun Kaya ise “Yangın Kavşit’te başlayıp Dutluoluk Mahallesi'ne kadar ulaştı. Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Tehlike hala devam ediyor. Bir bağ evimiz ve zeytinliklerimiz yandı. Belki bize ihtiyaç olur diye burada bekliyoruz. Geceyi de burada geçirdik. Daha hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.