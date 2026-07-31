Osmaniye'de ilk kez deneme amaçlı ekildi! Tarlada kilosu 4 dolardan satılıyor: Avrupa ve Orta Doğu peşine düştü

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Özeser, "Üreticilerimizin yenilikçi yaklaşımlarıyla gerçekleştirilen bu üretimin, bölgemizde alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına ve diğer çiftçilerimize de örnek olmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Hava şartları iyi olsaydı 100 dekara 600 kilo rekolte olacaktı ancak 300 kilo elde edilebildi. Bu ürün, normalde ithal ettiğimiz bir ürün. Özellikle Çin'de yaygın olarak yetiştirilip dünyaya pazarlanıyor. Girişimci çiftçilerimiz Şaban Kayışoğlu ve Yasin Kayışoğlu’na üretimlerinin bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz" dedi.