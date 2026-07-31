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Osmaniye'de ilk kez deneme amaçlı ekildi! Tarlada kilosu 4 dolardan satılıyor: Avrupa ve Orta Doğu peşine düştü

31.07.2026 - 10:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde girişimci çiftçilerin ilk kez deneme amaçlı yetiştirdiği dal darının hasadı yapıldı. Kuş yemi olarak kullanılan ürün, tarladan kilosu 4 dolara satılırken Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç edilerek üreticisine yeni bir gelir kapısı açtı.

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1Osmaniye'de ilk kez deneme amaçlı ekildi! Tarlada kilosu 4 dolardan satılıyor: Avrupa ve Orta Doğu peşine düştü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde girişimcilerin kuş yemine yönelik ilk kez deneme amaçlı ektiği 'dal darı' hasadı başladı. Ürünler, tarladan kilosu 4 dolara ihraç edildi.

2Osmaniye'de ilk kez deneme amaçlı ekildi! Tarlada kilosu 4 dolardan satılıyor: Avrupa ve Orta Doğu peşine düştü

İlçede girişimci çiftçiler Şaban ve Yasin Kayışoğlu tarafından ilk kez deneme amaçlı Hardallı köyünde 100 dekar alana kuş yemi olarak kullanılan 'dal darı' ekimi yapıldı. Geleneksel ürünlerin dışına çıkarak katma değeri yüksek ürün yetiştiren çiftçiler hasat yaptı.

3Osmaniye'de ilk kez deneme amaçlı ekildi! Tarlada kilosu 4 dolardan satılıyor: Avrupa ve Orta Doğu peşine düştü

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Toplam 300 kilo rekolte elde eden girişimciler, ürününün kilosunu 4 dolara, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç etti. Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Rüştü Özeser, tarlayı ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

4Osmaniye'de ilk kez deneme amaçlı ekildi! Tarlada kilosu 4 dolardan satılıyor: Avrupa ve Orta Doğu peşine düştü

Yenilikçi üretim alanına dair açıklamalarda bulunan Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, alternatif ürünlerin bölge tarımı için taşıdığı kritik öneme değindi.

5Osmaniye'de ilk kez deneme amaçlı ekildi! Tarlada kilosu 4 dolardan satılıyor: Avrupa ve Orta Doğu peşine düştü

Özeser, "Üreticilerimizin yenilikçi yaklaşımlarıyla gerçekleştirilen bu üretimin, bölgemizde alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına ve diğer çiftçilerimize de örnek olmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Hava şartları iyi olsaydı 100 dekara 600 kilo rekolte olacaktı ancak 300 kilo elde edilebildi. Bu ürün, normalde ithal ettiğimiz bir ürün. Özellikle Çin'de yaygın olarak yetiştirilip dünyaya pazarlanıyor. Girişimci çiftçilerimiz Şaban Kayışoğlu ve Yasin Kayışoğlu’na üretimlerinin bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz" dedi.