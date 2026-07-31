Trabzon'da kadınlar unutulmaya yüz tutan sanatlar için kolları sıvadı: Modern tasarımlarla hayat veriyorlar

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Teknik olarak çok zor bir teknik değil. Sergilerimiz oluyor, çeşitli kurumlar ürünlerimizi alıyor. Özellikle çantalara oldukça fazla rağbet var. Bize kayıtlı 15 öğrencimiz var; dönüşümlü olarak geliyorlar. 70 yaş üzeri öğrencilerimiz de var" diye konuştu.