Şifa deposu üründe beklenen gün geldi! Sezonun ilk ürünü hasat edildi: Piyasada kapış kapış gidiyor

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Arıcılık faaliyetlerinin büyük emek ve sabır gerektirdiğini vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Elazığ'da 1507 üreticimiz, yaklaşık 110 bin arılı kovanla yürüttükleri üretim sayesinde hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine değer katmaktadır. Zengin floramızın sunduğu doğal kaynaklarla üretilen Elazığ balı, kendine özgü aroması, yüksek kalitesi ve doğal yapısıyla tüketicilerin tercih ettiği, piyasada aranan önemli bir marka değeri haline gelmiştir.