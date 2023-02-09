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İstanbul'dan 2 başsavcıvekili, 30 savcı ve 23 katip deprem bölgesine gitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli başsavcıvekili, savcı ve adliye çalışanları bugün Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

09.02.2023 - 10:41 | | Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'dan 2 başsavcıvekili, 30 savcı ve 23 katip deprem bölgesine gitti

Deprem bölgesinde gönüllü çalışmak isteyenler arasından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevlendirilen, 2  başsavcıvekili, 30 savcı, 23 zabıt katibi, 17 şoför, 2 güvenlik görevlisi İstanbul Adliyesi'nden giden ekip içinde yer aldı.

Hatay'da görev yapmak üzere 14 araç ve yardım malzemesi taşıyan bir TIR'ın bulunduğu konvoy, bugün saat 9.30'da deprem bölgesine hareket etti.

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