İstanbul'dan 2 başsavcıvekili, 30 savcı ve 23 katip deprem bölgesine gitti

Deprem bölgesinde gönüllü çalışmak isteyenler arasından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevlendirilen, 2 başsavcıvekili, 30 savcı, 23 zabıt katibi, 17 şoför, 2 güvenlik görevlisi İstanbul Adliyesi'nden giden ekip içinde yer aldı.

Hatay'da görev yapmak üzere 14 araç ve yardım malzemesi taşıyan bir TIR'ın bulunduğu konvoy, bugün saat 9.30'da deprem bölgesine hareket etti.