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Elazığ’da yetişiyor! Bir tanesi tam 1 kilo 200 gram geliyor: Kilosu 50 TL’den satılıyor

15.09.2026 - 16:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ’ın Palu ilçesinde ata tohumlarıyla yetiştirilen domatesler, doğal üretim yöntemi ve dikkat çeken irilikleriyle öne çıkıyor. Hiçbir tarımsal ilaç kullanılmadan yetiştirilen domateslerin ağırlığı 1 kilo 200 grama kadar ulaşırken, ürünler kilosu 50 liradan satışa sunuluyor.

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1Elazığ’da yetişiyor! Bir tanesi tam 1 kilo 200 gram geliyor: Kilosu 50 TL’den satılıyor

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Mahman köyünde üretilen ata tohumu domatesler, iriliği ve doğallığıyla dikkat çekiyor. Hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadan tamamen organik yöntemlerle yetiştirilen domateslerin ağırlığı 1,2 kilograma kadar ulaşıyor.

2Elazığ’da yetişiyor! Bir tanesi tam 1 kilo 200 gram geliyor: Kilosu 50 TL’den satılıyor

Palu ilçesinin Mahman köyünde ata tohumlarıyla üretilen domateslerin bölgeye özgü olduğunu ve tamamen doğal şartlarda büyüdüğünü belirten Arif Meydanoğlu, tarımsal ilaç kullanmadan, tamamen toprağın verimiyle ürün elde ettiklerini ve domateslerin gramaj olarak standartların çok üzerinde olduğunu kaydetti.

3Elazığ’da yetişiyor! Bir tanesi tam 1 kilo 200 gram geliyor: Kilosu 50 TL’den satılıyor

Sattığı domateslerin rekor ağırlığa ulaştığını belirten üretici Arif Meydanoğlu, "Bu domates sadece belirli yerlerde yetişir, başka topraklarda bu verimi vermez. Çok kaliteli ve tamamen organik bir üründür. Hiçbir şekilde tarımsal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz. Kendi halinde, toprağın gücüyle 500 gramdan başlayıp 1 kilo 200 grama kadar büyüyor. Geçenlerde bir tanesini tarttım, tam 1 kilo 200 gram geldi. Kilosunu ise 50 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

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