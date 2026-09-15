Elazığ’da yetişiyor! Bir tanesi tam 1 kilo 200 gram geliyor: Kilosu 50 TL’den satılıyor

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Sattığı domateslerin rekor ağırlığa ulaştığını belirten üretici Arif Meydanoğlu, "Bu domates sadece belirli yerlerde yetişir, başka topraklarda bu verimi vermez. Çok kaliteli ve tamamen organik bir üründür. Hiçbir şekilde tarımsal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz. Kendi halinde, toprağın gücüyle 500 gramdan başlayıp 1 kilo 200 grama kadar büyüyor. Geçenlerde bir tanesini tarttım, tam 1 kilo 200 gram geldi. Kilosunu ise 50 liradan satışa sunuyoruz" dedi.