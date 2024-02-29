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İstanbul'da yoğun sis! Gemi trafiği durduruldu, seferler iptal edildi

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırırken bazı vapur seferleri de iptal edildi.

29.02.2024 - 08:13 | | İHA
İstanbul'da yoğun sis! Gemi trafiği durduruldu, seferler iptal edildi

İstanbul’da yoğun sis sabah saatlerinde etkili olurken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Sis birçok ilçede etkisini gösterirken, bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti (yoğun sis) sebebiyle iptal edilen seferler şöyle;

Eminönü-Beykoz

Eminönü-Beylerbeyi

Anadolu Hisarı-Eminönü

Sarıyer-Eminönü

Beykoz-Sarıyer

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş

İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)

Küçüksu-İstinye

Kadıköy-Sarıyer

 

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