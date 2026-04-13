İstanbul'da yangın paniği! 2 binanın çatısı küle döndü
13.04.2026 - 15:09Güncellenme Tarihi:
İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatısında başlayan tadilat sırasında bir anda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bitişikteki 5 katlı binaya da sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 13.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dikilitaş Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı kısmında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 BİNANIN ÇATISI KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle iki binanın çatı kısımlarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.