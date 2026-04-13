İstanbul'da yangın paniği! 2 binanın çatısı küle döndü

Yangın saat 13.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dikilitaş Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı kısmında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 BİNANIN ÇATISI KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle iki binanın çatı kısımlarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.