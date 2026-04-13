İstanbul'da yangın paniği! 2 binanın çatısı küle döndü

13.04.2026 - 15:09Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatısında başlayan tadilat sırasında bir anda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bitişikteki 5 katlı binaya da sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 13.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dikilitaş Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı kısmında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 BİNANIN ÇATISI KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle iki binanın çatı kısımlarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bakan Yumaklı: Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi ile yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi ile yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız

Amasya'nın acısı bitmeyen evi! 11 yıl önce eşi ve oğlu şimdi de kendisiyle beraber oğlu soba zehirlenmesinden öldü
Amasya'nın acısı bitmeyen evi! 11 yıl önce eşi ve oğlu şimdi de kendisiyle beraber oğlu soba zehirlenmesinden öldü

3 el kurşun yedi, apartmana oturup mesaj attı! Esenyurt'ta kız meselesi can alıyordu!
3 el kurşun yedi, apartmana oturup mesaj attı! Esenyurt'ta kız meselesi can alıyordu!