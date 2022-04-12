Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu tacirlerine yönelik operasyon
Ä°stanbul polisi, sabahÄ±n erken saatlerinde uyuÅŸturucu tacirlerine yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi. Belirlenen adreslere giren ekipler, bir miktar uyuÅŸturucu ele geÃ§irirken, ÅŸÃ¼phelileri de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â
12.04.2022 - 07:14 | | Ozan URAL /Ä°STANBUL ,(DHA)
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesinden saat 05.30 sÄ±ralarÄ±nda hareket eden Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Anadolu yakasÄ±nda Ã¶nceden belirlenen adreslerde uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Operasyona Ã–zel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamÄ±nda, Ãœmraniye Ademyavuz Mahallesi Â Aker Sokak'ta bir gecekonduya giren polis ekipleri, iÃ§eride bir sÃ¼re arama yaptÄ±. Operasyonda bir miktar uyuÅŸturucu ele geÃ§irildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.