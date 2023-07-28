GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına flaş operasyon
ABONE OL

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına flaş operasyon

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

28.07.2023 - 10:54 | | DHA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına flaş operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Şişli'de uyuşturucu satıcılarının yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Merkez Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan İ.İ., E.C.D. ve M.T.'nin üst aramasında uyuşturucu ele geçildi.

3 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakolda şüphelilerden İ.İ. telefonla sürekli ev arkadaşıyla görüşmek istemesi ve sürekli telefonun arandığının görülmesi üzerine polis ekipleri eve aynı gün operasyon düzenledi.

Evde bulunan E.A. ve Y. B. gözaltına alındı. Ev içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.C.D. , M.T. , ve Y.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Tunç açıkladı: 19 bin kişi cezaevine geri dönecek!

    Bakan Tunç açıkladı: 19 bin kişi cezaevine geri dönecek!

    Otel yöneticileri isyanda: Turistlerin 'bileklik' oyunu pes dedirtti

    Otel yöneticileri isyanda: Turistlerin 'bileklik' oyunu pes dedirtti

    Koç Holding açıkladı! Tat Gıda'nın satışında ikinci faza geçildi

    Koç Holding açıkladı! Tat Gıda'nın satışında ikinci faza geçildi