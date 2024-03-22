İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı
İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
22.03.2024 - 08:16 |
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.