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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

22.03.2024 - 08:16 |
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

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