İstanbul'da son dakika 'kar yağışı' kararı! Valilik açıkladı, hepsi tatil edildi, giriş yasaklandı...

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir.

Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gününden itibaren 4-5 gün boyunca sürmesi beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası için hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmalarını yürütecek.

Meteoroloji tarafından özellikle İstanbul ve çevresi için verilen turuncu alarmın ardından 10-14 Mart tarihlerinde tüm okullar tatil edildi ve kamu kurumlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. İstanbul'da gece yarısından itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı bilgisi üzerine AFAD Hasdal Yerleşkesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi katılımıyla gerçekleştirilen “Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı” yapıldı. Toplantıya katılan Kızılay hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için profesyonel çalışanları ve gönüllüleriyle sahada mücadele edecek.

Kuzey Marmara ve TEM Otoyolunda Beslenme Planı Oluşturuldu

Afet müdahale ekipleri ve gönüllü görevlendirmelerini yapan Kızılay, İstanbul ile çevre şehirler arasındaki bağlantı yolları olan Kuzey Marmara ve TEM Otoyolları üzerindeki beslenme planını oluşturdu. Kuzey Marmara Otoyolunda 21 noktada, TEM Otoyolunda ise 14 nokta beslenme desteği sağlanması planlanıyor. Kızılay ayrıca İstanbul özelinde ilk etapta 120 personel ve 150 gönüllü ile çalışmalarını yürütecek.

Kamyon ve TIR'ların giriş yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyeceğini açıkladı.