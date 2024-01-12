GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç eşini ve bebeğini yolda metrelerce sürükledi
ABONE OL

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç eşini ve bebeğini yolda metrelerce sürükledi

Pendik'te aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen çift arasında kavga çıktı. Erkek şahıs eşinin kucağında bulunan ikizlerden birini tutarak araca çekti. Çocuğunu almak isteyen genç kadın aracın hareket etmesiyle yerde sürüklendi. O anlar vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

12.01.2024 - 17:24 | | İHA
ABONE OL

Olay öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu belirtilen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle erkek şahıs eşinin kucağında bulunan ikiz çocuklardan birini çekerek araca almaya çalıştı. Çocuğunun kıyafetlerini tutarak geri almaya çalışan genç kadın, eşinin aracı hareket ettirmesiyle yerde sürüklendi. Şahsın kaçırmaya çalıştığı çocuk, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile eşine verildi. Yaşanan o anlar vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasımda devam etti

Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasımda devam etti

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç eşini ve bebeğini yolda metrelerce sürükledi

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç eşini ve bebeğini yolda metrelerce sürükledi

'Breaking Bad' Muğla'da! Fen bilgisi öğretmeni yine yakalandı

'Breaking Bad' Muğla'da! Fen bilgisi öğretmeni yine yakalandı